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الأمين العام للجامعة العربية يعرب عن ثقته أن الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء سيتخذان الخطوات اللازمة لإنهاء تدهور العلاقات اللبنانية الخليجية

Lebanon 24
30-10-2021 | 03:45
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