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بدء توافد عدد من الوزراء الى إجتماع خلية الأزمة في وزارة الخارجية بناءً على طلب رئيس الحكومة لبحث الأزمة المستجدة مع السعودية (الجديد)

Lebanon 24
30-10-2021 | 04:03
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