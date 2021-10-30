المتحدث باسم الخارجية الأميركية سام وربرج لـ"الجديد": بشكل عام الولايات المتحدة تحث الدول العربية وخاصة السعودية و الإمارات والدول في المنطقة على التواصل مع الحكومة اللبنانية

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