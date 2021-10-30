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سليمان فرجية من بكركي: موقفنا من السعودية والإمارات واضح وهو نابع عن قناعة

Lebanon 24
30-10-2021 | 05:40
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