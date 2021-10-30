سليمان فرجية من بكركي: كلام قرداحي نابع عن رأيه قبل 20 يوماً من علمه بأنه سيكون وزيراً وقد عرض عليّ قرداحي تقديم استقالته من بكركي أو بعبدا وأنا رفضت لأنه لم يخطئ

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