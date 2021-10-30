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فرنجية: نتمنى الاستمرار بأفضل العلاقات مع الدول العربية وخلال السنوات الـ15 الأخيرة لم يكن لدينا أي موقف ضد الدول العربية والخليجية وهذا ليس انطلاقاً من التزلف الذي يمارسه البعض بل انطلاقاً من قناعاتنا

Lebanon 24
30-10-2021 | 05:44
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