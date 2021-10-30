أخبار عاجلة

فرنجية من بكركي: نحن لا نتعاطى بدونية مع أحد وللذين يقولون أن الشعب اللبناني سيتحمل وزر تصريحات قرداحي نقول لهم "ما بدها هالقد"

Lebanon 24
30-10-2021 | 05:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
سليمان فرنجية عن فرصه في الوصول لرئاسة الجمهورية بعد تصريحات قرداحي: ما حكاه جورج قرداحي نقطة ببحر ما قاله الرئيس الحالي عن السعودية والبترودولار وغيره
lebanon 24
30/10/2021 16:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجية: لا نتعاطى بدونيّة مع السعوديّة بل بكرامتنا ولا نفتّش عن ربح وخسارة بل عن كرامة وقرداحي ظُلم وأنا معه
lebanon 24
30/10/2021 16:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجية من بكركي: سأدعم الوزير قرداحي في اي موقف يتخذه وضميري لا يسمح لي ان اطلب من وزير لم يخطىء ان يستقيل
lebanon 24
30/10/2021 16:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة عربية جديدة تُعلّق على تصريحات قرداحي... وتستدعي القائم بالأعمال اللبناني لديها
lebanon 24
30/10/2021 16:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:33 | 2021-10-30
08:28 | 2021-10-30
08:26 | 2021-10-30
08:23 | 2021-10-30
07:46 | 2021-10-30
07:44 | 2021-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website