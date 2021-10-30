أخبار عاجلة

فرنجية: إذا استقالت الحكومة لن نكون قادرين على تشكيل أخرى جديدة قبل نهاية العهد

Lebanon 24
30-10-2021 | 05:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية التونسي: تشكيل الحكومة الجديدة تعد أولى الخطوات على طريق تصحيح المسار الديمقراطي
lebanon 24
30/10/2021 16:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24
عون عرض مع ممثل المجموعة العربية والمدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي الدكتور محمود محيي الدين العلاقة مع الصندوق بعد تشكيل الحكومة الجديدة تحضيراً للتفاوض في خطة النهوض الاقتصادي
lebanon 24
30/10/2021 16:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24
المجمع الأنطاكي المقدس: نرحّب بتشكيل الحكومة الجديدة وندعو إلى تضافر الجهود لإنقاذ لبنان وشعبه
lebanon 24
30/10/2021 16:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية" عن وسائل إعلام تونسية: الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة يوم غد
lebanon 24
30/10/2021 16:02:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:33 | 2021-10-30
08:28 | 2021-10-30
08:26 | 2021-10-30
08:23 | 2021-10-30
07:46 | 2021-10-30
07:44 | 2021-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website