سليمان فرنجية عن فرصه في الوصول لرئاسة الجمهورية بعد تصريحات قرداحي: ما حكاه جورج قرداحي نقطة ببحر ما قاله الرئيس الحالي عن السعودية والبترودولار وغيره

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