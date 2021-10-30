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وزير التربية بعد انتهاء اجتماع الخلية الوزارية: العمل الحكومي مستمر ولا يمكن ترك البلد من دون حكومة بالنظر إلى الأزمات التي يعيشها

Lebanon 24
30-10-2021 | 07:03
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30/10/2021 16:05:12 Lebanon 24 Lebanon 24
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30/10/2021 16:05:12 Lebanon 24 Lebanon 24
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