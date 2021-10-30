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وزير التربية: أملنا كبير أننا قادرون على التوصل لحل هذه الأزمة قريباً

Lebanon 24
30-10-2021 | 07:07
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