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وزير الخارجية: الجهات الدولية التي تواصل معها رئيس الحكومة طلبت منه عدم التفكير بالاستقالة

Lebanon 24
30-10-2021 | 07:12
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