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وكالة الأنباء السورية: إصابة جنديين بقصف إسرائيلي استهدف مناطق في ريف دمشق

Lebanon 24
30-10-2021 | 07:44
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