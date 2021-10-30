أخبار عاجلة

رويترز: لجنة الأطباء السودانيين تعلن مقتل 2 من المتظاهرين بعد تعرضهما لإطلاق نار خلال الاحتجاجات بـ"أم درمان"

Lebanon 24
30-10-2021 | 09:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
قوة دعم مديريّات الأمن بالمناطق التابعة لوزارة الداخلية الليبية تعلن مقتل بعض عناصرها خلال محاولة مجموعة مسلحة اقتحام مقرها جنوب العاصمة طرابلس
lebanon 24
30/10/2021 19:02:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"لجنة أطباء السودان": مقتل متظاهر على الأقل برصاص العسكريين في الخرطوم
lebanon 24
30/10/2021 19:02:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة أحد الصحفيين أثناء الاشتباكات بين الشرطة السودانية والمتظاهرين في أم درمان (الحرة)
lebanon 24
30/10/2021 19:02:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن السوداني يطلق قنابل الغاز لمحاولة تفريق المتظاهرين في مدينة أم درمان
lebanon 24
30/10/2021 19:02:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:19 | 2021-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:57 | 2021-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:13 | 2021-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2021-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2021-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:59 | 2021-10-30
11:53 | 2021-10-30
11:51 | 2021-10-30
11:38 | 2021-10-30
11:35 | 2021-10-30
11:33 | 2021-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website