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الخارجية السورية: دمشق تدين بأشد العبارات القرار الصادر منذ يومين عن البرلمان التركي بتجديد ما يسمى "التفويض الممنوح" لأردوغان لإرسال قوات عسكرية إلى العراق وسوريا لمدة سنتين

Lebanon 24
30-10-2021 | 10:20
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