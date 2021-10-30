الخارجية السورية: دمشق تدين بأشد العبارات القرار الصادر منذ يومين عن البرلمان التركي بتجديد ما يسمى "التفويض الممنوح" لأردوغان لإرسال قوات عسكرية إلى العراق وسوريا لمدة سنتين

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