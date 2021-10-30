رويترز عن مصدر سياسي كبير: الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على اتصال مع المسؤولين اللبنانيين لمنع انهيار الحكومة وليس هناك مؤشرات إلى الآن عن استقالة أي من الوزراء

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