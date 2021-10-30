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ولي العهد السعودي يشيد في اتصال مع ولي عهد أبو ظبي بدعم الإمارات لطلب استضافة إكسبو 2030

Lebanon 24
30-10-2021 | 15:06
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