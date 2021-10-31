أخبار عاجلة

الراعي في عظة الاحد: أهم انجاز للقوى السياسية هو عدم انجرارها في لعبة الدول ولاسيما في هذه المرحلة الاقليمية الدقيقة

Lebanon 24
31-10-2021 | 04:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الراعي: أهم انجاز للقوى السياسية هو عدم انجرارها في لعبة الدول
lebanon 24
31/10/2021 13:11:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي:جولتنا على المسؤولين كانت لدعوتهم لتحمل مسؤولياتهم والتحرك الفعّال لمعالجة الاحداث قبل وقوعها ووضع حد للتدهور الاقتصادي والامني الذي لا يوفر احدا
lebanon 24
31/10/2021 13:11:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ورقة "التقدمي" السياسية: ندعو الحزب الى المحافظة على ما تبقى من علاقات لبنانية عربية وتفعيلها لا سيما مع الدول التي شكلت سنداً لنا في أصعب ظروف الحروب والمحن
lebanon 24
31/10/2021 13:11:39 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله: المطلوب تحييد لبنان عن المحاور الدولية والاقليمية
lebanon 24
31/10/2021 13:11:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:08 | 2021-10-31
07:03 | 2021-10-31
06:58 | 2021-10-31
06:46 | 2021-10-31
06:38 | 2021-10-31
06:28 | 2021-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website