أخبار عاجلة

الراعي: نتطلع ان يتخذ كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكل معني بالموضوع خطوة حاسمة تنزع فتيل تفجير العلاقات اللبنانية الخليجية

Lebanon 24
31-10-2021 | 04:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الأمين العام للجامعة العربية يعرب عن ثقته أن الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء سيتخذان الخطوات اللازمة لإنهاء تدهور العلاقات اللبنانية الخليجية
lebanon 24
31/10/2021 13:11:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: ندعو منذ الآن إلى مراقبة لبنانية أممية للعملية الانتخابية ونعوًل على الحكومة ورئيسها الذي أكد لنا عزمه على العمل لكي يتخطى المعوقات من الأقربين قبل الأبعدين
lebanon 24
31/10/2021 13:11:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام الجديد جورج قرداحي فور عودته الى لبنان: لن أُصرّح قبيل لقائي برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
lebanon 24
31/10/2021 13:11:46 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن ورئيس الكونغو بحثا جهود الاتحاد الإفريقي لاستعادة الحكومة الانتقالية المدنية في السودان
lebanon 24
31/10/2021 13:11:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:08 | 2021-10-31
07:03 | 2021-10-31
06:58 | 2021-10-31
06:46 | 2021-10-31
06:38 | 2021-10-31
06:28 | 2021-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website