الراعي:جولتنا على المسؤولين كانت لدعوتهم لتحمل مسؤولياتهم والتحرك الفعّال لمعالجة الاحداث قبل وقوعها ووضع حد للتدهور الاقتصادي والامني الذي لا يوفر احدا

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