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قادة دول مجموعة العشرين يتفقون على هدف حصر التغير المناخي ب 1.5 درجة مئوية (أ ف ب)

Lebanon 24
31-10-2021 | 06:58
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