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مسودة بيان قمة G20 تتفق على التعاون لتوفير التكنولوجيا للدول النامية لوقف استخدام الفحم "في أقرب وقت" (الشرق)

Lebanon 24
31-10-2021 | 07:48
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