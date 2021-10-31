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أخبار عاجلة
الملك سلمان يشكر ملك البحرين لما قامت به من إجراءات تضامنا مع السعودية (العربية)
Lebanon 24
31-10-2021
|
07:50
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