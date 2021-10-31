أخبار عاجلة

اعتقال رجل نفذ هجوما بسكين في قطار بطوكيو (أ ف ب)

Lebanon 24
31-10-2021 | 07:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مهاجم يطعن الركاب ويشعل النار بأحد قطارات طوكيو
lebanon 24
31/10/2021 17:14:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تصد هجوما محتملا وتتحول لحصن في 30 ثانية.. مرسيدس تطلق "وحشها الشبح"! (فيديو)
lebanon 24
31/10/2021 17:14:56 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تم اعتقال شقيق أبو مسلم الشيشاني في تركيا؟
lebanon 24
31/10/2021 17:14:56 Lebanon 24 Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تشن هجوما عنيفا على إعلامي لبناني: خليك مع الرخيص (صورة)
lebanon 24
31/10/2021 17:14:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:02 | 2021-10-31
10:50 | 2021-10-31
10:36 | 2021-10-31
10:20 | 2021-10-31
10:09 | 2021-10-31
09:46 | 2021-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website