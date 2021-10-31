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وزير البترول المصري في مقابلة مع "سي.إن.بي.سي": مصر ستبدأ في تصدير الغاز إلى لبنان بنهاية العام الجاري

Lebanon 24
31-10-2021 | 08:06
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