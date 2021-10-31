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نقولا نحاس لـ"الجديد: "ما شغلتي ادعي قرداحي للإستقالة" ولكن على أي وزير أن يُبدي المصلحة الوطنية والصمود الإقتصادي

Lebanon 24
31-10-2021 | 09:19
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