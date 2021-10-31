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بلينكن يقول إن واشنطن تجري محادثات مع حلفائها لإعادة إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
31-10-2021 | 09:24
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