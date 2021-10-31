أخبار عاجلة

الجزائر توقف المعاملات التجارية بين شركة النفط الوطنية والشركة المغربية للكهرباء والغاز

Lebanon 24
31-10-2021 | 13:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
شركة البترول الوطنية الكويتية: اندلاع حريق في وحدة إزالة الكبريت من النفط في مصفاة ميناء الأحمدي
lebanon 24
01/11/2021 04:38:11 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يدين أي محاولة للاعتداء على حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يتمسك بحقه في الثروة النفطية والغازية في جوفها، لا سيما وأن أعمال تلزيم التنقيب بدأت منذ أشهر ثم توقفت نتيجة ضغوط لم يعد مصدرها خافياً على أحد
lebanon 24
01/11/2021 04:38:11 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية والجزائر: نحرص على تنسيق المواقف من أجل استقرار وتوازن سوق النفط الدولية
lebanon 24
01/11/2021 04:38:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة السعودي لـ"الشرق": نسعى إلى تطوير تقنيات تمكن من استهلاك النفط والغاز بطريقة موائمة للبيئة
lebanon 24
01/11/2021 04:38:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:37 | 2021-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:22 | 2021-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:44 | 2021-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2021-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2021-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
21:07 | 2021-10-31
20:35 | 2021-10-31
19:54 | 2021-10-31
19:42 | 2021-10-31
19:22 | 2021-10-31
18:51 | 2021-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website