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الخارجية اللبنانية: وزير الخارجية اتصل بنظيره القطري وشدد على أهمية التواصل مع كل الأشقاء الخليجيين والعرب

Lebanon 24
31-10-2021 | 13:44
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