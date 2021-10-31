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رويترز: ماكرون يقول إن رئيس وزراء أستراليا كذب عليه بشأن صفقة الغواصات

Lebanon 24
31-10-2021 | 18:27
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