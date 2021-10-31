أخبار عاجلة

مؤسسات مغربية: تأثير ضئيل لقرار الجزائر بوقف ضخ الغاز إلى المملكة

Lebanon 24
31-10-2021 | 18:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المغرب: "تأثير ضئيل" لقرار الجزائر بوقف ضخ الغاز إلى المملكة
lebanon 24
01/11/2021 08:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الجزائري يأمر بوقف ضخ الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب
lebanon 24
01/11/2021 08:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزائر توقف المعاملات التجارية بين شركة النفط الوطنية والشركة المغربية للكهرباء والغاز
lebanon 24
01/11/2021 08:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة الجزائرية يقول إن بلاده ستفي بإلتزاماتها التعاقدية فيما يتعلق بتوريد الغاز الطبيعي إلى شركائها في أوروبا
lebanon 24
01/11/2021 08:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:02 | 2021-11-01
01:56 | 2021-11-01
01:34 | 2021-11-01
01:33 | 2021-11-01
01:32 | 2021-11-01
01:09 | 2021-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website