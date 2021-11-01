أخبار عاجلة

وزير النفط العراقي: العراق يعتزم توقيع عقود ضخمة مع السعودية في قطاعات الغاز والطاقة البديلة والمياه والصناعات البتروكيماوية

Lebanon 24
01-11-2021 | 01:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير النفط العراقي لسكاي نيوز عربية: تحقيق هدف زيادة إنتاج الغاز إلى 4 مليارات قدم مكعبة قبل 2025
lebanon 24
01/11/2021 12:14:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير النفط العراقي: توجد جهود دولية للحفاظ على السعر الخام للنفط في حدود 70 دولارا للبرميل
lebanon 24
01/11/2021 12:14:30 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: توقيع اسرائيل عقود تقييم تنقيب الغاز والنفط مع احدى الشركات الأميركية يتناقض مع مسار التفاوض غير المباشر
lebanon 24
01/11/2021 12:14:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير النفط العراقي: قد يبلغ إجمالي صادرات البلاد من النفط بما فيها صادرات كردستان 3.4 مليون برميل يوميا في أيلول
lebanon 24
01/11/2021 12:14:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:11 | 2021-11-01
06:00 | 2021-11-01
05:58 | 2021-11-01
05:50 | 2021-11-01
05:47 | 2021-11-01
05:45 | 2021-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website