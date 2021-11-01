رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان حويك عبر صوت لبنان 100.5: حوالى 55 % من اجمالي صادراتنا الى الخليج ستبقى في لبنان نتيجة الازمة الدبلوماسية وبالتالي سيرتفع العرض وتتدنى الاسعار

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