النائب قاسم هاشم لـ"صوت كل لبنان": الخروج من هذه الأزمة يتوقف على الاتصالات الجارية ولا سيما على المستوى الدولي للوصول إلى وضع حد لهذه الأزمة التي لا يرغب أحد في استمرارها أو تطوّرها

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