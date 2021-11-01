هاشم لـ"صوت كل لبنان": أي خطوة خارج التوافق الوطني ستزيد الأمور سوءاً والمطلوب مزيد من وحدة الموقف والسؤال هو هل استقالة قرداحي ستنهي كل ذيول الأزمة؟

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