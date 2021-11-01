أخبار عاجلة

حادث انزلاق سيارة واصطدامها بالفاصل الاسمنتي عند مستديرة عاليه نتج عنه جريحان (التحكم المروري)

Lebanon 24
01-11-2021 | 02:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
جريح نتيجة اصطدام سيارة بالفاصل الاسمنتي على اوتوستراد شكا المسلك الشرقي وتمت المعالجة من قبل عناصر مفرزة سير اميون (التحكم المروري)
lebanon 24
01/11/2021 12:15:33 Lebanon 24 Lebanon 24
جريحان نتيجة اصطدام سيارة بالفاصل الوسطي على اوتوستراد البترون باتجاه شكا (التحكم المروري)
lebanon 24
01/11/2021 12:15:33 Lebanon 24 Lebanon 24
‏التحكم المروري: 3 جرحى نتيجة اصطدام سيارة بالفاصل الاسمنتي على اوتوستراد ⁧‫النقاش‬⁩ المسلك الشرقي
lebanon 24
01/11/2021 12:15:33 Lebanon 24 Lebanon 24
جريحان نتيجة اصطدام مركبة بالفاصل الاسمنتي على اوتوستراد نهر ابراهيم باتجاه طبرجا (التحكم المروري)
lebanon 24
01/11/2021 12:15:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:11 | 2021-11-01
06:00 | 2021-11-01
05:58 | 2021-11-01
05:50 | 2021-11-01
05:47 | 2021-11-01
05:45 | 2021-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website