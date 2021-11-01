القاضي حاتم ماضي لـ"صوت كل لبنان": هناك تحقيقات انتهت بموضوع الطيونة وأصبحت لدى قاضي التحقيق العسكري الذي سيقوم باستجواباته ثم يقوم بالغربلة لاتخاذ القرارات المناسبة والمسؤوليات ستظهر في القرار الظني

Lebanon 24