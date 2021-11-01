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التحكم المروري: ضباب على طريق عام ضهر البيدر لذا يرجى من السائقين الانتباه والقيادة بحذر
Lebanon 24
01-11-2021
|
04:50
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