أخبار عاجلة

المجلس الرئاسي الليبي يؤكد الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها

Lebanon 24
01-11-2021 | 06:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي: عازمون على إجراء الانتخابات في موعدها
lebanon 24
01/11/2021 15:22:48 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الرئاسي: لا خيار أمام الليبيين إلا بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية (العربية)
lebanon 24
01/11/2021 15:22:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية: اتفاق بين السيسي والرئيس التونسي على إنهاء الأزمة الليبية بما يمهد لعودة الأمن والاستقرار من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر
lebanon 24
01/11/2021 15:22:48 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي: نؤكد استمرار العمل لإجراء الانتخابات الرئاسية
lebanon 24
01/11/2021 15:22:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:37 | 2021-11-01
07:46 | 2021-11-01
09:02 | 2021-11-01
08:58 | 2021-11-01
08:53 | 2021-11-01
08:43 | 2021-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website