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لافروف: موسكو تنتظر ردا ملموسا على اقتراح عقد مؤتمر برعاية أممية حول المساعدات لأفغانستان

Lebanon 24
01-11-2021 | 06:51
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