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وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى مطار ادنبرة في اسكتلندا للمشاركة في قمة المناخ في غلاسكو (الحرة)

Lebanon 24
01-11-2021 | 07:03
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