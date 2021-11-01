أخبار عاجلة

بوتين: نشر صواريخ أميركية في أوروبا يشكل تهديدا حقيقيا وسنرد بشكل مناسب على محاولات الدول الأجنبية لـكسر التكافؤ الاستراتيجي

Lebanon 24
01-11-2021 | 08:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الخارجية الأميركية سام وربرج لـ"الجديد": بشكل عام الولايات المتحدة تحث الدول العربية وخاصة السعودية و الإمارات والدول في المنطقة على التواصل مع الحكومة اللبنانية
lebanon 24
01/11/2021 18:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: الوجود العسكري الأجنبي في أوكرانيا يشكل تهديدا لروسيا
lebanon 24
01/11/2021 18:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24
‏المنفي: إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية يشكل تحديا حقيقيا
lebanon 24
01/11/2021 18:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: جاهزون للرد بالشكل المناسب على تهديدات فرنسا بأزمة الصيد (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
01/11/2021 18:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:10 | 2021-11-01
12:03 | 2021-11-01
11:51 | 2021-11-01
11:41 | 2021-11-01
11:09 | 2021-11-01
11:07 | 2021-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website