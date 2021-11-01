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غوتيريس: الاعتماد على الوقود الأحفوري يدفع البشرية نحو الهاوية والأعوام الـ6 الأخيرة هي الأكثر سخونة على كوكبنا

Lebanon 24
01-11-2021 | 08:53
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