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غوتيريس: الاعتماد على الوقود الأحفوري يدفع البشرية نحو الهاوية والأعوام الـ6 الأخيرة هي الأكثر سخونة على كوكبنا
Lebanon 24
01-11-2021
|
08:53
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