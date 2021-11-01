أعلن معهد ​الأرصاد الجوية​ في ​تونس​ أن ​هزة أرضية​ بقوة 4.2 سجلت في بلدة دقاش بمحافظة توزر جنوب البلاد، ولم ترد تقارير عن وقوع أي خسائر

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