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بايدن: يجب العمل على توفير عناصر بديلة للطاقة النظيفة وسنعمل على تقليص الغازات الدفيئة بحول العام 2030

Lebanon 24
01-11-2021 | 11:07
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