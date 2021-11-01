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بايدن: يجب العمل على توفير عناصر بديلة للطاقة النظيفة وسنعمل على تقليص الغازات الدفيئة بحول العام 2030
Lebanon 24
01-11-2021
|
11:07
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