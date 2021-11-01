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مستشار بايدن: 80% من البالغين في الولايات المتحدة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا و70% تلقوا جرعتين
Lebanon 24
01-11-2021
|
11:51
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