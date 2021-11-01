أخبار عاجلة

البنتاغون: نواصل التنسيق مع الروس بشأن خفض التوتر بين قواتنا في سوريا وخصوصا في منطقة الحسكة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
01-11-2021 | 14:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
هيئة الإحصاء الروسية: أكثر من 44 ألف حالة وفاة جراء كورونا خلال أيلول في روسيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
02/11/2021 00:33:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول عسكري في القيادة الوسطى الأميركية لـ"سكاي نيوز": تعرّض قاعدة التنف في سوريا لقصف صاروخي ولا إصابات في صفوف قواتنا
lebanon 24
02/11/2021 00:33:17 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة شخص بإطلاق نار خلال مواجهات شهدتها احتجاجات بمنطقة شرق النيل بالعاصمة السودانية الخرطوم (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
02/11/2021 00:33:17 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: التنسيق مع طالبان ضروري وذلك لا يعني الاعتراف بالحركة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
02/11/2021 00:33:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:31 | 2021-11-01
18:00 | 2021-11-01
17:58 | 2021-11-01
17:40 | 2021-11-01
17:29 | 2021-11-01
17:04 | 2021-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website