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جيمس جيفري: هناك تعاون مستمر على الأرض بين القوات الأميركية وقوات سوريا الديمقراطية (الحرة)

Lebanon 24
01-11-2021 | 15:16
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