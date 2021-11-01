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نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي: نطمح للوصول إلى مذكرة تفاهم مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام

Lebanon 24
01-11-2021 | 14:58
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