وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد: نؤكد التزامنا التام باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية ونرى أن الشراكة هي سر النجاح والتقدم (سكاي نيوز)

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